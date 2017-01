Heidi Klum, topless ai Tropici

Le romantiche vacanze natalizie della modella

19/12/2012

Il sorriso sulle labbra, gli slip neri e un topless irresistibile, mentre si abbronza distesa su un lettino in una sorta di paradiso terrestre. Heidi Klum ha postato su Twitter uno scatto bollente della sua vacanza su un'isola tropicale non meglio definita: "Island Speed" cinguetta la top model tedesca, che si è probabilmente fatta fotografare dal suo fidanzato-bodyguard Martin Kristen.

foto Twitter

Un'immagine da far invidia: location paradisiaca, mare, spiaggia bianca e pace. Non è chiaro dove si trovi la 39enne top model tedesca, ma certo si tratta di una località esotica dove la Klum sta trascorrendo le sue vacanze natalizie all'insegna del relax e del caldo. Sarà il primo Natale senza Seal, l'ormai ex marito e padre dei suoi figli con cui la modella si è sperata nel gennaio di quest'anno.



Da qualche mese ormai è ufficiale la sua relazione con Martin Kristen, la sua guardia del corpo, che ha piano piano preso il posto di Seal nel cuore e nella vita della modella e conduttrice, instaurando, come spiega la Klum stessa, un bel rapporto anche con i bambini. E dopo tanti sotterfugi adesso Heidi può finalmente vivere la sua love story alla luce del sole, quello dei Tropici magari.