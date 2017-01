Fico: "Mario è irresponsabile, non vuole sua figlia"

Raffaella affida alle pagine del settimanale "Chi" tutta la sua ira

18/12/2012

Dopo la nascita della piccola Pia, di Super Mario Balotelli si sono perse le tracce. E se prima Raffaella Fico ha preferito aspettare in silenzio, adesso che i giorni sono passati è arrivato il momento di sfogarsi. Dalle pagine di "Chi", dove posa per la prima volta in un servizio esclusivo con la piccola, la soubrette sbotta: "Per me è un irresponsabile. A un certo punto non si è più interessato di niente, né di me, né di nostra figlia".

foto Chi

"Fino a prova contraria lui con me si doveva sposare - racconta Raffaella -. Questo era il nostro progetto, la nostra volontà. All'improvviso è crollato tutto e non so perché". Balotelli non ha ancora voluto incontrare raffaella né vedere la bimba: "A Mario ho mandato messaggi dalle 15, quando sono iniziate le prime contrazioni, fino alle 18,30, quando sono entrata in sala parto. Sono uscita e gli ho rimandato i messaggi, subito dopo che Pia era nata".



Ma il telefono è squillato solo a mezzanotte e mezza: "Quando gli ho detto che ho partirotito mi ha risposto 'Ah, ok. A me non interessa'. E ha riappeso. È stata l'ultima volta che l'ho sentito". Dichiarando che Balotelli "non ha neppure la curiosità di sapere come è fatta sua figlia", la Fico aggiunge che "anche se lui non me lo chiederà più, sarò io a fare la prova del Dna. L'esito lo renderò pubblico per dimostrare al mondo che Pia è la figlia di Mario Balotelli".



Così il futuro della piccola Pia sarà assicurato? "Dal signor Balotelli non ho avuto nessun aiuto economico. Lui vale più della Gioconda di Leonardo da Vinci, ma per sua figlia non ha sborsato un centesimo. Non ho mai ricevuto una telefonata per chiedermi se avessimo bisogno di qualcosa. Farò a meno di lui e dei suoi soldi". Ma se adesso Mario si presentasse da lei per vedere sua figlia? "La porta per sua figlia resta aperta. La porta del mio cuore è chiusa per sempre".



E il famoso riavvicinamento, con il bacio tra i due mostrato sulle pagine di Chi? "Penso che quel giorno lui si sia presentato a Napoli solo per dare una ripulita alla sua immagine. Perché in quel periodo le cose non gli andavano bene né in campo né fuori". Quindi nessun instinto di paternità: "Ma quale istinto? Non ha neppure la curiosità di sapere come è fatta sua figlia".