Interrante racconta la fine del suo matrimonio

Daniele: "E' colpa mia se io e Guendalina non stiamo più insieme"

18/12/2012

“La colpa di questa rottura fondamentalmente è stata mia. Ma non perché l'abbia tradita”. Daniele Interrante spezza il suo silenzio e racconta sulle pagine del settimanale Di Più il motivo per cui lui e Guendalina Canessa si sono separati lo scorso giugno. Per mesi si è parlato di un presunto flirt dell'ex tronista con la De André, ma lui risponde: “Con Francesca sono andato solo a mangiare un gelato”.

foto Ufficio stampa



Guendalina, appena tornata da una vacanza in Kenya con la piccola Chloe, sfoglia su Twitter l'album dei ricordi con un pizzico di nostalgia e nel frattempo l'ex marito si apre pubblicamente svelando i retroscena di un matrimonio naufragato dopo due anni.



“Ammetto di aver trascurato mia moglie e di essermi ulteriormente chiuso in me stesso. Voglio dire che rispetto al Daniele che Guendalina ha conosciuto anni fa in Sardegna, io a un certo punto mi sono trasformato”.



La nascita della loro bambina ha rimesso in gioco gli equilibri di coppia: “Mi sono concentrato sul ruolo di padre, dimenticando sostanzialmente che accanto avevo anche una moglie che meritava tutta la mia considerazione e il mio affetto”.



Ma c'è dell'altro: “Negli ultimi anni qualcosa in me si è rotto. Non c'è un episodio preciso che mi ha cambiato, ma posso dire di avere attraversato momenti difficili, soprattutto sul lavoro, così il Daniele Interrante che c'era un tempo si è completamente chiuso in se stesso. Sono diventato cupo, sorrido molto meno, insomma sono molto più serio del solito”.



Ovviamente tutto è coinciso con le sempre più rare apparizioni in tv e la necessità di rimettersi in gioco con altro. Chiusa infatti la parentesi con il mondo dello spettacolo, da un po' di tempo Daniele si occupa della direzione artistica di uno dei locali più famosi di Milano senza trascurare il suo ruolo di padre. “La bambina vive con la madre ma io cerco di vederla tutti i giorni, magari di pomeriggio per farle fare una passeggiata. Nei fine settimana invece la bambina sta con me e i miei genitori, i suoi adorati nonni. Poi quando sarà più grande e andrà a scuola cercherò di essere un padre sempre più presente, andandola a prendere o accompagnandola. Insomma, Guendalina e io ci siamo lasciati, ma per il bene di nostra figlia staremo “sempre insieme””.