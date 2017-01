Gstaad, i rampolli dell'alta società sulla neve

Ma a conquistare i flash è l'eros di Angela Martini

18/12/2012

Le it girl dell'aristocrazia europea si sono riunite in Svizzera, a Gstaad per un party sulla neve da cinque stelle. I rampolli si sono dati appuntamento per una tre giorni da sballo tra cocktail, gare di sci, eleganti cene in hotel e baite extra lusso. Impossibile non osservare il loro look. Ma a catturare tutti i flash è stato l'abito rosso fuoco sfoggiato da Angela Martini con tanto di seno al vento.

foto Instagram

Poppy Delevingne luccicava stretta in un abitino di paillettes con la gonna verde e il corpetto a pois con stivaletti neri, mentre Carey Mulligan ha mostrato il suo stile dolce in un total look Valentino in nero e grigio. La top model Arizona Muse ha scelto un vestito di Stella McCartney con i ricami, mentre Harley Viera-Newton indossava un elegante abito di pizzo blu navy. Ma a vincere la palma d'oro dell'esibizionismo per la sua mise hot e provocante è stata sicuramente la modella albanese Angela Martini che si è presentata con un abito rosso che lasciava ben poco all'immaginazione, visto che da ogni angolatura era possibile ammirare il suo seno perfetto.