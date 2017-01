La Canalis mostra il suo alberello spoglio

Eli, con la pizza in mano non trattiene le risate

18/12/2012

Mentre in Italia amiche e colleghe fanno a gara per mostrare il loro albero ricco di addobbi e di lucine, Elisabetta Canalis sola soletta a Los Angeles posa sorridente vicino al suo. Piccolo e spoglio. Qualche catenella dorata, pochissime palle e un fiocco in punta sono tutto ciò che utilizza per creare un "romantico" clima natalizio. E non tardano ad arrivare commenti sarcastici su Twitter.

foto Twitter

@pietrinooo senza peli sulla lingua le scrive: "Oddio e @JustElisabetta lo chiami un albero di natale?!? #lalberopiubrutto ☺sei una merdacciaaaa". Lei non commenta il cinguettio dell'amico (con cui posa in occasione del Milk Studios Party, foto nella gallery), ma lo scatto mette allegria nonostante quel "triste" abete in miniatura.



Ancora in California, non sappiamo se tornerà dai suoi cari in Sardegna e nemmeno chi avrà la fortuna di baciare sotto il vischio. Forse il modello Greg Horner, con cui è stata pizzicata flirtare poco tempo fa, forse un nuovo amore, forse nessuno. Ma se la Canalis, in tuta da ginnastica, seduta vicino al suo alberello senza palle se la ride di gusto, che importanza ha? Con i suoi inseparabili cani e gli amici sa ugualmente come trascorrere le feste in compagnia.