La pancia di Belen lievita

E anche i suoi capricci... shopping con Stefano che non regge il ritmo

18/12/2012

La pancia di Belen cresce! Su Facebook la showgirl posta uno scatto "in famiglia" con pancino in evidente lievitazione. "La panzita esta creciendo!!! Santiago movete!!!" commenta la sorella Cecilia. Stefano appare invece dimagrito e stanco. E durante lo shopping natalizio il ballerino è sul punto di non farcela più...

foto Olycom

Tra i due il più "esausto" da questa maternità è sicuramente lui. Belen appare in forma splendente, bellissima e sexy, come nell'ultimo scatto condiviso su Facebook con tanto di rossetto rosso super glamour. Stefano sembra aver perso qualche chilo, lavora tanto, come dimostrano i suoi post su Facebook in cui aggiorna i fans sui suoi continui spostamenti per le serate in giro per l'Italia. E quando torna a casa dalla sua compagna... si riparte con un tour de force a base di riunioni familiari e shopping natalizio.



Del resto si sa le donne incinte sono sempre un po' capricciose e molto esigenti. Belen, affascinante e sorridente lo "trascina" di negozio in negozio, prima a comprare scarpe, poi giocattoli. E mentre lei sceglie l'ultimo modello della nuova collezione di scarpe da Miu Miu, lui a stento sostiene la testa. La showgirl se ne accorge e lo consola con amore. Perché tra i due una cosa è certa, il sentimento è più vivo che mai. Mano nella mano il tour continua. Lui sempre più stanco, lei sempre più energica. Le donne in dolce attesa hanno spesso energie da vendere. Poi finalmente in auto pronti a tornare a casa, De Martino si ravviva e attira a sé la sua Belen per darle un bacio. La giornata è finita, finalmente!