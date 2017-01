I vip a tavola non rinunciano alle tentazioni

Torrisi, Panicucci e l'alta pasticceria

17/12/2012

Manca una settimana a Natale e anche i vip più indaffarati si fermeranno per condividere con i propri cari il tradizionale pranzo. Su Twitter però abbiamo scoperto che alcune star nostrane si danno un gran daffare tra i fornelli ancora prima del 25, altre anticipano al ristorante i festeggiamenti con gli amici e altre non cedono alle tentazioni, nemmeno sotto le feste. Ecco che combinano la Panicucci, Laura Torrisi e Silvia Abbate nelle loro cucine.

foto Twitter

Sotto tutte in perfetta linea, chi per merito del metabolismo, chi per il duro lavoro in palestra e chi per la dieta, ma sotto Natale molte di loro si concedono qualche peccato di gola.



La conduttrice di Mattino Cinque, in cucina con i suoi figli, si dedica ai dolci: una torta alla mele, una a forma di cuore e un salame di cioccolato sono l'eccellente risultato di tanto lavoro. Anche la Torrisi si dà alle torte e tra robot sofisticati e attrezzini professionali prepara delle vere opere d'arte. Carolina Marcialis, in dolce attesa, non resiste alla crostata con Nutella. Mentre Federica Fontana e Federica Nargi si gustano dei colorati cupcake a tema.



Un po' più leggeri i piatti che cucinano con passione Jonathan, ex gieffino, e Silvia Abbate mentre la velina Giulia Calcaterra, Melita Toniolo e Laura Barriales optano per un light che più light non si può tra yogurt, gallette e carote crude.



Ma alle cene tra amici e colleghi al ristorante è sempre difficile restare impassibili al “menu natalizio”. Barbara D'Urso, anche se in porzioni ridotte, assaggia tutto, La Pina non rinuncia ai fritti napoletani e la Palmas a un buon profiteroles. La Santarelli, in gastronomia non sa che scegliere. Salumi o formaggi?