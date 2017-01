Meli e il Boa, Natale da "fidanzati in casa"

Intanto i due festeggiano con... il Milan

17/12/2012

Eleganti, mano nella mano Melissa Satta e Kevin Prince Boateng vanno alla festa natalizia del Milan. Poi eccola dietro le quinte di un nuovo shooting fotografico mentre si trucca e si ritocca. E quest'anno Natale in famiglia da “fidanzati in casa”.

Nell'ultimo scatto infatti Melissa è intenta a leggere su un tablet i messaggi sul suo profilo twitter e cinguetta: "Leggo i vostri tweet". Magico momento per la showgirl, soprattutto sul piano sentimentale. La sua love story con Boateng va a gonfie vele e questo sarà il primo Natale della coppia "in famiglia", spiega la Satta in un'intervista a Chi: "Queste saranno le prime feste natalizie da fidanzati in casa. Già immagino la sera del cenone, il prossimo 24 dicembre mio padre che chiede al mio fidanzato 'mi passeresti l'acqua?'. Che ridere".



Il primo passo è fatto. Poi ci sarà tempo per parlare di matrimonio e di figli, temi sempre più attuali per Melissa: "La maternità? Lo spero. Succederà e Kevin sarà il padre di mio figlio. Ne sono certa. Sto cambiando, non sono più la ragazzina che sogna di sfondare in tv e non sente i veri valori della vita, cuciti sulla sua pelle".