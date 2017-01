La Fabiani a spasso con i gemelli

Alessia fa shopping e coccola i bimbi

17/12/2012

“Amore puro” così Alessia Fabiani descrive le sue immagini con i piccoli Keira e Kim, avuti lo scorso 3 novembre dal compagno Fabrizio Cherubini. In giro per Roma con la carrozzina accompagnata anche dalla mamma la ex Letterina sprizza gioia. Spinge orgogliosa la navicella che accoglie entrambi i bimbi e fa shopping per i nuovi arrivati elargendo coccole e attenzioni. Come Fabrizio che tiene tra le braccia Keira, mentre Alessia fa riaddormentare Kim.

foto Olycom

Immagini tenere e romantiche della showgirl che non dimentica però un pizzico di charme e sex appeal anche nelle vesti di neomamma. E così sorride mostrando un rossetto rosso fuoco, addosso ha un cappotto nero con qualche richiamo rosso Natale e ai piedi un paio di comodi stivali. Sorride e non si risparmia ai flash mentre la comitiva la accompagna come in una processione amorosa e attenta.