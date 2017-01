Fanny, la nuova fiamma di Balo

Mentre Pia nasceva i due erano insieme

17/12/2012

Di volare a Napoli per vedere la piccola Pia, la figlia avuta da Raffaella Fico, Mario Balotelli non sembra avere nessuna intenzione. E il Sun "azzarda" una spiegazione: mentre Pia nasceva infatti il bad boy del calcio "approfondiva" una nuova conoscenza femminile, Fanny Robert Neguesha, 22 anni, belga e avvenente quanto basta per far perdere la testa a SuperMario.

foto Twitter

Quella notte i due erano insieme. Funny avrebbe preso un aereo da Bruxelles, generoso dono di Balotelli, per arrivare a Manchester e incontrare l'attaccante nella sua villa di Cheshire. Chiamato al telefono da un giornalista del “Sun”, che voleva congratularsi con lui, il mattino dopo la nascita della bambina, Balotelli non si sarebbe fatto trovare, a rispondere sarebbe stata invece la stessa Fanny, che si sarebbe presentata come "la ragazza" del calciatore.



Bionda, mulatta, curve conturbanti e molto disponibile Miss Neguesha, che su Facebook si definisce "ballerina professionista, modella, attrice e cantante", ha assistito al City’s Etihad Stadium con la sorella di Balotelli, Angel, alla partita contro il Manchester United, poi si è fatta fotografare seduta sul cofano della Bentley di Balo, anche se poi lo scatto è subito sparito dal suo profilo Twitter.



Una prova comunque, che non si tratta di una malignità mediatica creata ad hoc ai danni di Supermario: Fanny esiste davvero. Una fonte, così riferisce il Sun, ha anche detto: "Fanny è assolutamente incredibile e lei piace molto a Mario. Si sono incontrati solo un paio di settimane fa, ma entrambi sono molto interessati l'uno all'altra" e aggiunge: "Se la sono spassata e Fanny era con Mario la notte in cui è nata sua figlia. Era felice di diventare padre e Fanny era felice per lui. Ma per il momento non ha in programma di andare a vedere Raffaella e sua figlia.". Il solito incorreggibile SuperMario.