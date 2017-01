Yespica, relax al mare in famiglia

Ma del marito Leo nessuna traccia

17/12/2012

In Venezuela con il suo angelo. Ecco Aida Yespica in formissima con un bikini a fascia azzurro mentre gioca sul bagnasciuga insieme al figlio Aaron, avuto dal calciatore Matteo Ferrari. La showgirl dall'isla margarita invia foto e notizie ai suoi followers facendo capire quanto è felice di essere in vacanza con il suo piccolino. Del marito sposato in fretta e mollato altrettanto velocemente, col quale sembrava essersi riappacificata, nessuna traccia.

foto Twitter

Fisico da sballo per la bella Aida che scherza col bambino e con la sorella. Per ora nessun accompagnatore al suo fianco, anche se alcuni giorni vociferano che accanto alla Yespica ci sia già un altro uomo e che con il marito sia definitivamente finita. Quel che è certo è che lei non pare risentirne e si gode spensierata questi momenti di relax con il figlio. Bisognerà aspettare che ritorni a Milano per inseguirla nella vita mondana e scoprire di più...