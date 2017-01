Guendalina sfoglia l'album dei ricordi

Pose hot per gli ultimi scatti in Kenya

17/12/2012

Aveva bisogno di staccare la spina da Milano ed è volata con la sua bambina in Kenya. Tra bagni e passeggiate Guendalina ha “donato” ai suoi follower alcuni scatti degni di nota. Lei, meravigliosa in bikini ha sfoggiato tutta la sua carica erotica evidenziando un lato B ben scolpito. Rientrata in Italia da poche ore è stata assalita dai ricordi “Estate 2007 Grecia, l'estate più bella della mia vita...”, scrive riguardando le foto hot in cui posava con Daniele.

foto Twitter



Prima di partire per l'Africa il Settimanale Nuovo l'aveva pizzicata in auto con l'ex marito Daniele Interrante, mentre si scambiavano un fugace bacio. Loro, separati da pochi mesi a causa di un presunto tradimento dell'ex tronista con Francesca De André, erano più vicini e intimi che mai. Che ci sia stato un ripensamento e la Canessa abbia voluto prendersi del tempo per riflettere sulla sua situazione sentimentale?



Lo potremmo scoprire solo ora che è rientrata dalla sue calde vacanze nelle quali ha sfoggiato colorati costumi minimal che hanno esaltato le forme del suo fisico spaziale. Seno e sedere in primo piano, proprio come nella vacanza di cinque anni fa in cui nel mare greco posava seminuda con il ragazzo che sarebbe diventato poi suo marito. Baci infuocati, palpatine maliziose e pose hot hanno surriscaldato l'estate più bella dell'ex gieffina.