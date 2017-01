La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

15/12/2012

Mentre Claudia Galanti si sollazza a Miami mostrando curve mozzafiato in bikini, le vip nostrane addobbano il loro albero di Natale con palle e luci colorate. E' speciale il clima natalizio che si respira a casa Fico dopo la nascita della piccola Pia nonostante papà Balo non si sia ancora fatto vivo. Si ritrovano invece due ex, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti che, al parco con la loro bambina si divertono allo scivolo. Intanto Belen compra orsetti per il suo Santiago...

foto Twitter

LUNEDI' 10 DICEMBRE



Raffaella Fico esce dalla clinica



Belen compra orsetti per Santiago



MARTEDI' 11 DICEMBRE



Natale, tripudio di alberi "famosi"



Mamma Galanti è più sexy che mai