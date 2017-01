Melita Toniolo, che botta!

Bitorzolo in fronte per l'ex Diavolita

14/12/2012

"Che botta ragà", per Melita Toniolo il 12/12/12, data che prometteva eventi straordinari per tutti è stato un giorno cominciato male. "Il mio 12/12 comincia con un bernoccolo. Ca...o" cinguetta l'ex Diavolita, che mostra il bitorzolo e le corna che stanno spuntando...

foto Twitter

"Queste sono le corna!! Mi stanno spuntando!! Ancora! Non ci posso credere! Ahahahahah!;))" continua la bella Melita postando un particolare del bernoccolo gonfio e arrossato. Non sappiamo a cosa sia dovuto l'incidente, ma la Toniolo per fortuna sa riderci sopra, si copre la bocca per smorzare la risata e commenta scherzandoci un po'. Ma il danno è presto risolto.



Ecco le foto più recenti appena postate, Meli brinda con un'amica e si diverte, la frangetta copre la fronte e il bernoccolo, poi sul set dello show comico "Metropolis" che l'ex Diavolita insieme ad Omar Fantini. Come se nulla fosse.