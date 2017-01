Guerra, foto sexy su Twitter prima di Natale

Barbara "teme" le calorie degli struffoli della mamma

14/12/2012

"Prima dell'abbuffata di Natale!! ci vediamo tra un mese! Mannaggia agli struffoli della mamma! gnam gnam". Autoscatto ricordo per Barbara Guerra che vuole ricordarsi come era quando metterà le gambe sotto al tavolo per fare onore alla cucina della madre sotto le feste. In mutande e reggiseno evidenzia la sua silhouette da modella che “teme” di perdere. Ma quanti struffoli dovrà mangiare prima di preoccuparsi della linea?

foto Twitter



In posa davanti al solito specchio di casa, Barbara si prepara con anticipo a fare i conti con la bilancia. E così si scatta una bella foto che posta prontamente su Twitter. Con una lingerie spaiata, reggiseno bianco in raso e culotte nera in pizzo, non solo evidenzia la carica erotica ma anche ventre piatto e gambe filiformi. Insomma, una magrezza che stando alle sue parole sarà colmata grazie alle prelibatezze culinarie che verranno servite a Natale.



Oltre ad essere consapevole della sua bellezza la Guerra è altrettanto vanitosa, ragione per cui possiamo immaginare che l'ago della sua bilancia non si sposterà di un millimetro.