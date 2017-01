Bar Refaeli (s)vestita da Santa Claus

Strip bollente e natalizio

14/12/2012

"Santa Claus is coming town" cinguetta la splendida modella vestita da Babbo Natale mentre inscena uno strip-tease ad altissimo tasso di erotismo. Chi è che resta in lingerie per fare gli auguri di Buon Natale?

foto Instagram

Le curve perfette e sinuose svelano chi c'è sotto gli abiti del natalizi. E' la sexy Bar Refaeli che dà un assaggio della sua nuova linea d'intimo per le feste Under Me. Il video è su YouTube e i navigatori impazziscono per lei. Come non capirli. La splendida top model ex di Leonardo Di Caprio cammina per strade di New York vestita da Babbo Natale con barba e baffi, fino ad arrivare a casa, dove si spoglia per mostrare la nuova biancheria intima.



Uno strip coi fiocchi, di Natale naturalmente, Bar si toglie prima i pantaloni, lato b in primo piano e poi la giacca, camminata intrigante fino alla camera da letto e curve conturbanti in movimento. Poi eccola sul letto ammiccante in slip e canotta. Questa ragazza sa davvero come sedurre. Anche a Natale.