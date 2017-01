Vip, ultimi acquisti da mettere sotto l'albero

A Roma fanno shopping Prati, Solarino, Blasi e Cordero di Montezemolo

14/12/2012

Sfidano il freddo e anche la neve per dedicarsi allo shopping natalizio. Sono i vip nostrani che, imbacuccati, ma sempre fashion, si aggirano per le vie del centro alla ricerca della fragranza preferita, del piumino più caldo, del gioiello luccicante o del maglione particolare. Ecco Pamela Prati, Valeria Solarino, Michelle Hunziker e Ilary Blasi alle prese con gli ultimi acquisti prima del 25 dicembre.

foto Olycom

Con gli occhiali da sole che coprono il viso, un miniabito arancione che sottolinea le sue forme perfette e degli stivaloni alti fino al ginocchio, Pamela Prati sta scegliendo un profumo in un negozio nel pieno centro della capitale. Prima annusa i “bastoncini campione” e poi fa un giro tra scarpe e borse.



Sempre a Roma, l'attrice Valeria Solarino è alla ricerca di un piumino differente da quello nero che già indossa. La scelta ricade su un capospalla dalle tinte un po' più chiare, rigorosamente corto.



Passeggiano per strada con pacchetti e pacchettini Ilary Blasi che prima si ferma da Stroili Oro e poi fa un giro in un negozio di abbigliamento in compagnia della conduttrice Elena Di Cioccio e Luca Cordero di Montezemolo a braccetto con la moglie Ludovica Andreoni.



Mamma e figlia, inseparabili, fanno shopping da Moreschi a Milano. Sono Michelle Hunziker e la figlia Aurora che si sbizzarriscono divertite da “Moreschi”. Tra i negozi del quadrilatero della moda si aggirano anche l'attrice Anna Safroncik e Ainett Stephens, bellissima con un cappello coloro oro in paillettes alla ricerca di un capo unico da Missoni.