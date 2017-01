Star orgogliose delle proprie rughe

No al ritocchino dalla Bellucci alla Cuccarini

14/12/2012

Ritocchino no grazie, non se ne parla nemmeno. Su Twitter la figlia 17enne di Kim Basinger rende onore alla sua splendida mamma 59enne lodandola per essere “una fonte di ispirazione e una bellezza naturale”. E come lei da Kate Winslet a Emma Thompson la schiera di star che non si vergognano della loro data di nascita è folta. Anche in Italia le paladine del no botox si difendono bene, da Lorella Cuccarini a Monica Bellucci...

foto Ufficio stampa

Moderne eroine che non si piegano al gioco del ritocco e del bisturi nascondi-età. C'è chi come Paola Ferrari dichiara guerra aperta al gossip via Twitter, per difendersi dalle accuse di essersi "rifatta" e posta una serie infinita di scatti in bikini e struccata, per dimostrare il contrario. Chi non teme di "sfoggiare" le proprie rughette sotto gli occhi e le piccole imperfezioni dell'età ai flash dei paparazzi, come Federica Panicucci, bellissima in bikini o Lorella Cuccarini e Monica Bellucci orgogliose della loro bellezza naturale.



E non cedono alla chirurgia estetica nemmeno Elena Sofia Ricci, Laura Freddi e Isabella Rossellini, donne dall'irresistibile fascino senza età. Orgogliose delle loro curve imperfette e decise a non piegarsi alla dura legge del botox, come la prosperosa Mara Venier.



Oltreoceano Kate Winslet guida la schiera delle sostenitrici del "tutto naturale". L'attrice insieme ad Emma Thompson e Rachel Weisz, nemiche giurate del ritocco, si fanno promotrici di una vera e propria campagna anti bisturi. Sull'altro fronte l'esercito delle rifatte intanto si ingrossa a vista d'occhio. Ad ognuna la sua scelta. In un tempo che esige la perfezione fisica a tutti i costi dire no al ritocchino è cosa da vere eroine.