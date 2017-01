La Minetti va in giro "scortata"

Nicole sorpresa in centro a Milano

13/12/2012

Pellicciotto smanicato, stivali con il pelo, cappellino sportivo calato in testa e maxi-borsa al braccio. Nicole Minetti esce di casa per concedersi un aperitivo in centro. Ma non è sola. Con lei oltre al suo assistente Luca Pedrini, c'è anche una guardia del corpo, il famoso Maurizio Uzzi, già bodyguard di Michelle Hunziker ed ex fidanzato di Melita Toniolo. La Minetti fa le boccacce verso i flash, ma il trio non sfugge all'obiettivo.

foto Olycom

Non è la prima volta che Uzzi si fa beccare in giro con la bella Nicole, che da poco è tornata single. Qualche sera fa era stata avvistata a cena con Fabrizio Corona, ma è stato anche detto che potrebbe avere una storia con Niccolò Oddi. Nel dubbio la Minetti va in giro “scortata”.