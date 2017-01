Moric, brutta litigata con l'autista

A Roma la modella croata perde le staffe per strada

13/12/2012

Madrina di un evento romano, Nina Moric ha un acceso diverbio con l'autista che si occupa dei suoi spostamenti. Bellissima nel suo miniabito in paillettes gesticola e urla in mezzo alla strada catalizzando l'attenzione di un gran numero di passanti che assistono alla scena incuriositi. Il motivo della discussione non è chiaro, ma sembra che la modella croata, che ultimamente ha ritrovato grande feeling con Corona, condivida con Fabrizio il sangue caldo.

foto Novella 2000

L'ex moglie e la sorellina dell'ex fidanzata di Fabrizio Corona sono le protagoniste indiscusse della lussuosa manifestazione organizzata da Celli Spose nella capitale. Le due, che neanche si sono incontrate, hanno sfoggiato la loro sensualità per quanto abbiano scelto un look piuttosto castigato. Vestitino accollato per la modella e jeans attillati per cecilia, fresca fresca di calendario For Man.



Ma per Nina la serata non è proprio andata per il verso giusto. Una brutta discussione con il suo chauffeur le ha fatto perdere le staffe tanto da diventare rossa e inveire. E pensare che proprio qualche giorno prima è stata pizzicata da Novella 2000 in totale relax al ristorante con il suo ex marito, al quale è rimasta molto legata, Nicole Minetti e un bel ragazzotto che abbiamo scoperto non essere il suo nuovo compagno, ma il cugino ventiquattrenne croato Filip Renic.