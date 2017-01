Francesco torna a sorridere

Facchinetti ha ritrovato l'amica Ilaria

13/12/2012

"La cosa più bella di oggi, scrive il dj, è mio padre che chiama mia sorella per chiederle se io sia omosessuale. Ok papà ti rispondo: Mi piace la gnocca!". Che potrebbe chiamarsi Ilaria Dallatana. Secondo le indiscrezioni di Novella 2000, dopo la rottura con Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti avrebbe ripreso le sue frequentazioni con la manager Magnolia, a cui era molto vicino ancor prima di innamorarsi della showgirl romana.

foto Facebook

Con Alessia ha saputo mantenere ottimi rapporti per il bene della piccola Mia, ma la ritrovata serenità potrebbe essere dovuta anche a una bella compagnia... Secondo il settimanale di gossip, Francesco si farebbe vedere sempre più spesso negli uffici della top manager. I due si vedevano già prima che nascesse l'amore con la Marcuzzi e ora potrebbero aver ripreso a frequentarsi. Ilaria, bella e mora, potrebbe aiutare Facchinetti in questo momento difficile per la separazione da Alessia.