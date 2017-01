I pancioni vip son tutti scoperti

Album fotografico social o da cover

13/12/2012

Raffaella Fico è fresca di parto, Belen Rodriguez si prepara. Ma non è la sola. Sono tante le belle col pancione in questa fine d'anno e molte di loro aggiornano l'album della loro gravidanza direttamente dai loro profili Twitter e Facebook. Curve rotonde avvolte dai vestiti, ma spesso anche nude e ritratte nella loro panciutissima forma. E chi non autoscatta, finisce comunque nel mirino dei flash...

foto Instagram

Alessandra Martines ha posato per Vanity Fair, Serena Autieri è apparsa in televisione orgogliosa del suo pancino, ma anche Natalia Titova, in attesa del secondo bebè, è salita sul palco insieme al suo Massimiliano Rosolino tenendosi la pancia teneramente. E poi Carolina Marcialis, moglie di Antonio cassano, che diventerà mamma bis mostra le sue voglie via Twitter, mentre Amber Rose scatta giorno per giorno le misure delle sue forme rotonde.

Shakira va oltre e regala ai followers anche l'ecografia, Sara Ventura e Gaia Lucariello sono emozionate per il loro primo parto, mentre Katia Pedrotti è alla seconda esperienza da mamma. E poi ci sono Eleonora Berlusconi, Paola Cortellesi, Lola Ponce... In questo Natale molte vip brinderanno a tutto tondo.