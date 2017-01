Costanza e Federica, uno shampoo per due

Le ex veline insieme dal parrucchiere

13/12/2012

La sera prima augurano insieme la buona notte ai numerosi follower con un'immagine un po' sfocata e il giorno dopo, le due “socie” si danno appuntamento dal parrucchiere dove Federica, pronta per la piega, immortala Costanza che sta ancora lavando i capelli. Le ex veline, finita l'avventura di Striscia e di Pechino Express sono sempre più unite. La dimostrazione è su Twitter.

foto Twitter



Hanno ballato insieme per anni sul bancone più famoso della tv e una volta finita l'avventura non si sono perse di vista: Costanza e Federica condividono lavoro e tempo libero con il sorriso sulle labbra. Proprio come capitò anni prima alle colleghe Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Cosa assai rara in un mondo dove la competizione tra donne raggiunge i massimi livelli.



E così ecco che le due "Inseparabili" vanno a dare una sistematina ai capelli a braccetto. Federica, con uno scatto allo specchio riesce a immortalare sia lei sia l'amica ancora con la testa sotto al rubinetto e cinguetta: “@CostyCaracciolo in prospettiva dietro!devo cambiare telefono!hahahha”. Anche la qualità di questa foto, come quella precedente, lascia un po' a desiderare e la Nargi ne prende atto. Natale è vicino... che abbia chiesto in dono un cellulare con una risoluzione più alta? Magari proprio alla sua più cara amica con la speranza che le immagini siano migliori.