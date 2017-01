Nicole, indovina con chi esce a cena

La Minetti senza Cipriani rivede Corona e fa notte con l'ex della Moric

12/12/2012

Sembrava l'amore della sua vita e invece tra Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani è già finita. Diva e Donna racconta infatti che l'ex consigliera, di rientro da Londra, è stata pizzicata in un locale milanese in teneri atteggiamenti con l'imprenditore Nicolò Oddi, ex di Nina Moric e di altre showgirl nostrane. E per non perdere il giro delle care e vecchie amicizie ha pure cenato con Fabrizio Corona.

foto Olycom



E' durata poco più di un mese la relazione tra il ristoratore Cipriani e la Minetti. Non sono bastati romantici weekend a Venezia, Ibiza e Londra e cenette a lume di candela per fare progetti di coppia.

Stando ai bene informati, tra il ristoratore e Nicole qualcosa deve essere andato storto sotto la torre del Big Bang, tanto da far rimpatriare la Minetti in Italia in tempi record.



Nella gelida città meneghina a riscaldare il suo cuore ci ha pensato Nicolò Oddi. I due dopo aver trascorso insieme una serata dai toni pepati si sono dileguanti insieme. Che sia proprio l'affascinante playboy il motivo della rottura con Cipriani?



Intanto il settimanale Chi parla di una cenetta della Minetti con Corona, altro suo ex, Nina Moric e il suo nuovo compagno.