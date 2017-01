Demi Moore è di nuovo single

Il suo toy boy la scarica dopo un mese

12/12/2012

Troppo festaiola e mondana. Con questa lapidaria giustificazione Vito Schnabel, 26 anni, baby fidanzato di Demi Moore, avrebbe "scaricato" l'attrice 50enne.Gli ultimi scatti che ritraggono una Demi scatenata e scosciata insieme a Lenny Kravitz ad un party privato non sono stati di suo gradimento.

foto Olycom

La loro love story durava da poco meno di un mese, da quando i due si erano conosciuti alla festa di compleanno in India del fidanzato di Naomi Campbell. Lo spirito troppo godereccio di Demi però non piace al giovane Vito, 26 anni, figlio del noto artista Julian Schnabel. Il bel toy boy infatti, che sta tentando di costruirsi un nome in ambito del commercio di opere d'arte, non vuole passare per uno che sfrutta la popolarità delle star per diventare a sua volta famoso.



La Moore, finalmente uscita dalla devastante separazione dal suo ex toy boy Ashton Kutcher, non sembra disperata. L'aspettano feste, party e tanta vita mondana, dove potrà divertirsi e godersi in suoi 50 anni da single!