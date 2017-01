Satta e Boateng, toccatina da star

Si tengono per mano sfiorando il lato B

12/12/2012

Chaffeur e auto blu, come due star Melissa Satta e Kevin Prince Boateng arrivano al cocktail party natalizio di Giuseppe Zanotti tenendosi stretti stretti. Lei con trucco marcato, capelli pettinati stile bambolina, pellicciotto smanicato e scarpe rosse dal tacco vertiginoso che non passano certo inosservate. Lui sportivo indossa un paio di sneakers gialle, in testa una crestina ingellata. Si tengono per mano e si toccano: i flash impazziscono.

foto Olycom

Da diverso tempo non vedevamo la coppia più glamour del calcio apparire in una festa mondana insieme. Ma a Milano in pieno clima natalizio non hanno deluso le aspettative e si sono presentati più passionali che mai: per tutta la serata si sono tenuti per mano, anche sfiorandosi il fondoschiena e hanno sorriso e chiacchierato fitto fitto.



Il loro ingresso è stato da vere star: con l'autista e la macchina che li ha accompagnati fino alla boutique del centro città. Eppure a guardarli in faccia parevano due ragazzini teneri e innamorati: lei con una pettinatura romantica e lui con quella cresta da teenager.