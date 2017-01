Alessia e Francesco insieme per Mia

L'ex coppia trascorre qualche ora al parco con la bimba tra sorrisi e giochi

12/12/2012

Dopo due anni d'amore e una figlia in comune, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchietti solo qualche mese fa avevano deciso di separarsi per divergenze inconciliabili. Ma i due stanno dimostrando che al di là delle incomprensioni è possibile trascorrere qualche momento felice insieme e, in una giornata di sole romano, si sono ritrovati per portare Mia al parco.

foto Settimanale Nuovo



Nelle foto pubblicate da Settimanale Nuovo Francesco spinge il passeggino e Alessia gli sta affianco. L'ex coppia, schermata dagli occhiali da sole, cammina in silenzio fino a quando non raggiunge il parco giochi. Qui il clima sembra più disteso. La bambina, alle prese con secchiellini, pallina e macchinine si diverte con i suoi genitori. A un anno è ancora troppo piccola per capire certe dinamiche familiari non sempre piacevoli e poi l'amore incondizionato di Francesco e Alessia fanno in modo che viva serenamente la sua infanzia.



Ridono e battono le mani quando Mia fa su e giù dallo scivolo e sembrano felici insieme, proprio come all'inizio della loro storia. Del resto Francesco ha più volte confermato che Alessia per lui è stata e sarà la donna più importante della sua vita: nonostante le divergenze resta la madre della sua bambina.



Quando si fa tardi Facchinetti e Marcuzzi, ancora più magra del solito, ritirano i giochi. Al ritorno è Alessia a dirigere il passeggino, mentre il dj si intrattiene al telefono restando sempre vicino alla sua ex come a voler dimostrare che non ha nulla da nascondere.