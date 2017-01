I primi scatti della Fico fuori dalla clinica

Mamma Raffaella aspetta SuperMario, lui sperpera soldi a Manchester

12/12/2012

Eccola mamma Raffaella, una sciarpa attorno al capo e gli occhiali scuri e la Fico esce dalla clinica dove ha partorito Pia il 5 dicembre. La bambina è in braccio alla madre Antonietta che le cammina accanto, come mostrano gli scatti esclusivi di Chi. Mario Balotelli intanto a Manchester non si risparmia le sue solite bravate.

foto Chi

Pare infatti che il calciatore si sia fatto "guidare" da un taxi a Londra da Manchester, per la modica cifra di 1000 euro. “Guidare” nel vero senso della parola perché SuperMario, chiamato nella capitale con urgenza, avrebbe ingaggiato un tassista per indicargli la strada fino a Londra, una sorta di navigatore vivente. Sulla sua Maserati nera Balo avrebbe seguito il taxi “perché non conosceva bene la strada” da fare per arrivare a Londra il più velocemente possibile. La solita bravata alla Balotelli.



E mentre lui "sperpera" denaro la sua ex fidanzata esce dall'ospedale con la loro bambina, Pia, come mostrano in esclusiva le foto di Chi. Quei mille euro sarebbe stato meglio che Balo li avesse spesi per volare il più velocemente a Napoli. Pia è nata già quasi da una settimana e lui non sa nemmeno che faccia abbia. Per un neo-papà, che, come dicono nel suo entourage, si dichiara contentissimo del lieto evento, c'è qualcosa che non quadra. Che Balo non voglia incontrare Raffaella per non affrontare il tema matrimonio? Ci penserà il calcio mercato a decidere il futuro dell'attaccante e della Fico.Il Manchester City di Roberto Mancini lo spedirebbe molto volentieri in Italia, ma SuperMario costa caro e a Raffaella e alla piccola Pia per ora non resta che aspettare...