Belen apre l'album dei ricordi

La showgirl posta uno scatto di quando era "gordita"

11/12/2012

"Gordita" scrive Belen su Facebook, ovvero "cicciottella" e posta lo scatto di una deliziosa bimba sdraiata su un divano accanto a delle bambole di pezza. Il desiderio di maternità è così forte per la showgirl argentina, che non ha potuto fare a meno di condividere con i followers una sua foto in formato mignon...

foto Facebook

E allora eccola la Belen nazionale, sex symbol e protagonista indiscussa dello showbiz nazionale, a breve mamma, in versione bebè in un inedito scatto datato 1984, anno della sua nascita. Le gambe cicciottelle, il ciuccio in bocca e lo sguardo malizioso e curioso di chi pare voglia dire: "Vedrete quello che farò...". A commento un giudizio “gordita”, che significa bonariamente “ciocciottella” che sembra voglia ricordare come il suo corpo stia cambiando e la sua pancia lievitando ogni giorno di più. Già qualche mese fa la sexy e conturbante showgirl aveva postato uno scatto della serie "come eravamo da piccoli" in cui con orecchie e baffi da gattina, giocava a fare la soubrette, esibizionista e "sorniona". E poi ancora a 15 anni, "Belencita", bella e sensuale anche allora.



Anche Stefano de Martino aveva seguito quella che pare essere ormai diventata una moda social, ovvero mostrarsi in versione "ridotta". Il ballerino, compagno di Belen e ffuturo papà del piccolo nascituro in arrivo, capelli a spazzola e sorriso birichino, pareva proprio voler avvisare il mondo, specie quello femminile: "Donne aspettatemi sto arrivando!". E così è stato. E tra le star dello showbiz italiano in molte hanno già aperto i loro album fotografici dell'infanzia per condividere inediti scatti del "come eravamo". Da Elisabetta Canalis, in spiaggia in Sardegna a 3 anni, a Costanza Caracciolo, seria e imbronciata con i riccioli biondi. E poi ancora Melissa Satta vestita di tulle o con un abitino a fiori e gli orecchini “da grande” alle orecchie, Marica Pellegrinelli, capelli corti e abito della festa o Francesca Fioretti, che si definisce "smorfiosetta" sin da piccola. Piccole donne ormai cresciute, magari con un pizzico di nostalgia per il meraviglioso e innocente mondo dei bambini... Guardale in versione mignon