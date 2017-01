Shakira e Piqué, primo scatto del futuro bebé

Ecografia condivisa su Twitter

11/12/2012

"His first pic! #excited #cute", cinguetta Gerard Piqué con gioia pubblicando sul profilo Who Say la prima foto ufficiale del bebè in arrivo, "eccitante, dolcissimo". Shakira la riprende sul suo Twitter, la rete impazzisce. La gravidanza social della bella cantante colombiana sembra piacere molto al popolo di Internet.

foto Whosay

Il parto è previsto per gli inizi del 2013 e il fatidico momento si avvicina. Pochi giorni fa il calciatore del Barcellona e Shakira avevano pubblicato un'altra foto su Twitter, che ritraeva la cantante incinta con pancione in vista sdraiata su di lui: "Potrei stare così per altri nove mesi, cinguettava lei.



Insomma i due sembrano proprio eccitati per l'evento e il conto alla rovescia li rende euforici e li fa "osare" con lo scatto dell'ecografia condiviso. Niente privacy quindi, Shakira e Piqué hanno scelto il profilo social e che diventeranno presto genitori lo vogliono gridare al mondo intero.