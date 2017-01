Natale, tripudio di alberi "famosi"

Sbirciamo in casa Panicucci, Clerici & Co.

11/12/2012

Meglio l'albero di Natale con omini di pan di zenzero, peluches, casette innevate, megalecca-lecca di Federica Panicucci o quello più tradizionale in bianco con lucine di Ana Laura Ribas? E ancora il mini-abete fucsia preparato dalla figlia della Mosetti o la scritta Love illuminata come fosse una decorazione natalizia della Marcialis? I vip su Twitter postano le immagini delle loro opere d'arte, ma chi vince il premio per l'alberello più bello?

foto Twitter

Antonella Clerici per la sua Maelle ha voluto un abete alto fino al soffitto, pieno di lucine, con le palle rosse come da tradizione classica. Asia Argento lo ha preparato vicino ai vasi con i “tronchetti della felicità”: è ricco di fili argentati e rossi, tra pallina di ogni forma e una guglia rossa che campeggia.



Elegante e raffinato quello preparato da Katia Pedrotti. L'ex gieffina ha mescolati addobbi bianchi, luminosi e chic. Gnomi e fatine su quello di Roberta Giarrusso, grossi cuori d'oro per la ex Pupa Silvia Abbate.