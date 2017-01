Rihanna pose bollenti senza slip

La star nuda provoca con le sue curve

11/12/2012

Un reggiseno e un pellicciotto sul capo sono tutto ciò che Rihanna indossa nella sua stanza. Seduta per terra, con un calice di vino in una mano e un sigaro nell'altra, si lascia fotografare dall'amica Melissa con un unico e fondamentale particolare: è senza mutandine. Pelle ambrata costellata di tatuaggi e labbra dipinte di rosso lasciano senza fiato. Di scandali ne ha fatti tanti, ma in queste immagini è semplicemente e irresistibilmente sexy.

foto Instagram

Il suo tira e molla con Chris Brown pare senza fine. Lei, innamorata, è sempre pronta a perdonarlo mentre lui gioca con i suoi sentimenti sapendo di averla in pugno. Un giorno lui abbraccia la pop star e il giorno dopo compie lo stesso gesto con un'altra. Nello specifico Karrueche Tran, la sua ex fidanzata.



Ma Rihanna non molla e su Twitter mostra immagini decisamente audaci che potrebbero fare capitolare chiunque, nella speranza che anche Chris possa tornare sui suoi passi. Senza slip, con il ventre piatto, circondata da enormi tappeti si lascia ammirare mentre sul suo volto traspare un velo di tristezza.