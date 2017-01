Mamma Galanti è più sexy che mai

Lato b mozzafiato e curve bollenti a Miami

11/12/2012

La piccola Tal Harlow, la secondogenita, è nata solo sei mesi fa, ma mamma Claudia Galanti non mostra alcun segno della gravidanza. Magrissima, curve mozzafiato, lato b scultoreo e forma perfetta. Un corpo da bomba sexy, che sulla spiaggia di Miami è difficile non notare...

foto Olycom

La showgirl, mamma bis a 32 anni, di origini paraguayane, ma italiana d'adozione, gioca a palla con Liam Elijah, il suo primo figlio e sfoggia un lato B da copertina e un prosperoso décolleté, che catalizzano i flash dei paparazzi. Un corpo così non passa inosservato e la Galanti sembra addirittura diventata più bella e più sexy di come non sia mai stata.



Poi un po' di sole, lettino e relax. Vita da vip insomma. Claudia ha lasciato nella fredda Parigi il suo compagno, il ricco imprenditore francese Arnaud Mimran e si è concessa la sua tradizionale vacanza di Natale, per svernare sotto il sole di Miami. Probabilmente Arnaud la raggiungerà tra qualche giorno, per ora con lei c'è la cara amica Raffaella Zardo e pare che alle due si sia aggiunta anche Aida Yespica, anche lei grande amica della Galanti. Un terzetto ad altissimo tasso di sensualità.