Bufera di neve, vip sugli sci

Da Courmayeur all'Etna con gli scarponi

11/12/2012

Arriva la bufera di santa Lucia sull'Italia, ma i vip non si fanno cogliere impreparati. In molti hanno approfittato del ponte dell'Immacolata per assaggiare la prima neve. Federica Nargi, Anastasia Kuzmina, Jane Alexander, Alba Parietti, Ariadna Romero, Anna Safroncik e molte altre si sono infilate gli scarponi ai piedi e si sono immerse nel paesaggio innevato. La Torrisi è stata colta dai fiocchi in auto, la Senette s'è ritrovata col motore in panne.

foto Twitter

In molti si sono ritrovati a Courmayeur per una sciata in compagnia. Ne sanno qualcosa la Kuzmina, Andres Gil, la Alexander, la Nargi che hanno festeggiato l'8 dicembre in Alta badia tra gare sugli sci, cene in baita e grandi chiacchierate in compagnia. Stesso panorama per Francesca Senette con la famiglia, la Parietti, Valerio Staffelli, Fulvio Collovati, solo per citarne alcuni.



Matteo ferrari si è fotografato sull'Etna imbiancata, mentre Laura Torrisi in auto ha affrontato i fiocchi sulla strada per Teramo. Costantino Vitagliano, invece, scherza con l'uomo delle nevi...