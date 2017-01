La Mosetti dice addio al suo schermidore

Su Facebook Antonella cambiato il suo status da "fidanzata ufficialmente" a "single".

10/12/2012

E' finito l'amore tra Antonella Mosetti e lo schermidore livornese Aldo Montano. La coppia che fino a qualche mese fa parlava di grandi progetti si è separata dopo sei anni di unione. Sul suo Twitter la showgirl romana scrive: “Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. Anche quando si parla di Amore. Ed in questo caso lo è stato anche per me”. E su Facebook il suo status è cambiato da "fidanzata ufficialmente" a "single".

foto Olycom



Da quando ha dato la notizia sul suo social, Antonella ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà ai quali ha risposto senza troppo sbilanciarsi. Aldo invece ad ora non replica e non smentisce. Cosa sia successo tra i due ancora non si sa.



La coppia ad agosto aveva posato sensuale per Vanity Fair. La Mosetti aveva dichiarato: "Non mi sposo, preferisco convivere nel peccato". Non si sa cosa sia successo da allora ad oggi, di certo le parole della showgirl apparse sul suo profilo lasciano poco spazio a spiragli.