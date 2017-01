Melanie, fronte e retro bollenti

Leggings seconda pelle che non lasciano spazio all'immaginazione

10/12/2012

Leggings così aderenti lasciano davvero poco spazio all'immaginazione e così la bella attrice, sex symbol degli anni '80. viene subito immortalata dai paparazzi, ai quali non sfugge un fronte-retro davvero piccante con effetto seconda pelle, svela molto più di quanto dovuto...

foto Olycom

Lei è Melanie Griffith, sex symbol degli anni '80 e splendida over 50, che con un look super casual passeggia per le vie di Los Angeles, si ferma a parlare con le amiche e poi sale in auto per andarsene. Leggings grigi super aderenti, molto più simili a collant che a pantaloni, effetto seconda pelle per intendersi, lunghi stivali neri e una sciarpa in tinta.



Melanie sceglie sfumature di grigio per sfoggiare curve invidiabili e una forma perfetta. Resa ancora più evidente dall'aderenza a pelle dei leggings, che disegnano perfettamente le curve e le linee del lato b ma anche del bacino e ancora più in giù, offrendo una visione bollente che nulla lascia all'immaginazione. Gli occhialoni da sole le coprono il volto ma i lunghi capelli biondi e il sorriso felice le danno un aspetto davvero giovanile. L'attrice sa ancora come sedurre e i suoi 55 anni non le pesano affatto.