Lehotska, pose hot in ospedale

Andrea toglie le tonsille e si mostra in slip

10/12/2012

Abbiamo lasciato a metà ottobre Andrea Lehotska in ospedale mentre si faceva siringare una natica per un problema alle tonsille. Ma a quanto pare la questione non era stata del tutto risolta. "Carissimi, la signora Ton Silla subirà a breve l'estirpazione. Date l'addio alla bastarda!”, avverte elegantemente in questi giorni mentre allega su Twitter l'immagine della sua bocca spalancata.

foto Twitter



Come per il ricovero precedente, Andrea non ha omesso alcun dettaglio della sua degenza in ospedale. E' sicuramente una donna che ama condividere le sue avventure e disavventure con un pizzico di ironia cercando di sdrammatizzare anche un'operazione, per quanto semplice sia.



Così, mentre si stata preparando per andare sotto i ferri mostra una sua immagine decisamente bizzarra con tanto di commento. “Ragazzi la voce da donna mi e' rimasta, ma la mise e' quella che e' ...! LOL”, cinguetta l'ex naufraga mentre si solleva il camice bianco e mostra il suo fisico asciutto e uno slip in plastica largo e gonfio.



"Più che una mutanda sembra una cuffia!!!", le risponde un follower al quale Andrea replica prontamente senza mezzi termini: "LOLissimo,una cuffia vaginale preoperatoria la chiamerei ;) ".



Per fortuna l'operazione è andata bene e la showgirl non solo è già in piedi, ma ha anche sospeso gli antidolorifici ed è pronta per tornare a casa dove ad attenderla ci sono due piccoli e amorevoli ratti.