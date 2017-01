Raffaella Fico esce dalla clinica

La showgirl e la piccola Pia su un'auto dai vetri oscurati

10/12/2012

Di Mario Balotelli a Napoli, nemmeno l'ombra. Intanto però Raffaella Fico esce dalla clinica, dove ha partorito, con la piccola Pia. La showgirl sfreccia verso casa su una Bmw con vetri oscurati coperta da un giubbotto anti-paparazzo, scegliendo un'uscita secondaria e lasciando i fotografi delusi...

foto Olycom

Niente pubblicità, niente fotografie, almeno per ora, visto che si mormora che l'esclusiva sulla piccola Pia si astata già venduta. Fuori dall'ospedale, la clinica Mediterranea, dove la Fico è stata per tre giorni in una camera super lussuosa al quinto piano, parenti e amici, che le sono stati vicini per tutto il tempo e palloncini rosa dedicati alla piccola Pia.



SuperMario intanto delude in campo nell'importante derby di Manchester e viene sostituito al 52mo minuto: "Non può continuare così, deve pensare seriamente al suo lavoro" lo avverte Mancini. A cosa stesse pensando Balo durante la partita non si sa, anche se si può immaginare. Di quando però e se il calciatore abbia intenzione di volare a Napoli per vedere la compagna e la figlia non si hanno notizie. A Raffaella e a Pia ci pensano intanto la mamma della showgirl e il fratello Francesco, che le sono al fianco dal primo giorno. In attesa che arrivi il papà e che si capisca cosa abbia intenzione di fare, la piccola Pia ha preso il cognome di mamma Raffaella. Questa almeno è una cosa certa.