Guenda, topless e bikini africano

La Canessa cinguetta dalle vacanze

10/12/2012

Conta i giorni che mancano al rientro in Italia, e intanto si gode la vacanza africana cinguettando e postando foto dei suoi bikini mozzafiato. Ora tiene tra le braccia la piccola Chloe avuta da Daniele Interrante, ora un piccolo bimbo di colore, ma in bella vista mette sempre il suo fisico tonico e perfetto stretto in costumini striminziti, colari e ultra-chic. Non manca neppure il topless davanti allo specchio!

foto Twitter

In Italia scendeva la neve quando Guendalina faceva sapere ai suoi followers di essere al caldo e si mostrava mezza nuda. Era stanca prima di partire e aveva bisogno di cambiare aria e così per qualche giorno non si è fatta vedere, poi ha regalato una sequenza di immagini bollenti con il corpo già abbronzato e il viso disteso e rilassato. Ora conta i giorni che mancano al rientro e non smette di cinguettare felice.