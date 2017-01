Belen compra orsetti per Santiago

La showgirl si prepara al suo Natale col pancione

10/12/2012

Il pancino sempre più in evidenza e una montagna di peluches tra le mani. "Qui nevica fitto!...Stupendo! besitos a todos!", scrive Belen, che si prepara al suo Natale premaman comprando regali per Santiago, il nascituro. Intanto Stefano De Martino è lontano. Mentre la showgirl infatti è a Milano e saluta felice l'arrivo della prima nevicata, lui è ad una serata a Salerno...

foto Facebook

Il ballerino è sempre super impegnato e domenica eccolo ricomparire su Facebook... a Catania. La notizia più stuzzicante però è che Stefano sarà nel cast di "Amici 12" e che potrebbe trovarsi a lavorare nuovamente accanto alla sua ex Emma Marrone, chiamata, si mormora, a ricoprire il ruolo di tutor.



Pettegolezzi non ancora confermati, che non sembrano tuttavia preoccupare la bella Belen. Tra una registrazione e l'altra di Italia’s Got Talent, la sempre sensuale showgirl argentina trova il tempo per lo shopping premaman e per godersi questi mesi di gravidanza tanto desiderata insieme al suo giovane compagno. Già qualche settimana fa i due erano apparsi sempre su Facebook con un cappello a forma di orsetto, adesso è la volta dei peluches.



Non ci sono dubbi per Santiago si annuncia un'infanzia piena di coccole e regali da due genitori teneri e forse ancora un po' bambini. E poco importa se il gossip galoppa e costruisce liti furiose tra Belen e Nina Moric in palestra sul tema "lato b" e se Emma Marrone tornerà ad Amici, per Belen e Stefano adesso quel bebé che si prepara a nascere è la cosa più importante che c'è.