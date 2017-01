Lapo e Goga, bacio sull'altare

La coppia beccata in chiesa milanese

10/12/2012

Altro che flirt estivo! Lapo Elkann e Goga Ashkenazi fanno sul serio e le foto del settimanale Gente che mostra la coppia in chiesa mentre si scambia un bacio sull'altare fanno pensare già un passo importante per i due. Sono inseparabili, alla serate mondane (erano insieme alla prima alla Scala di Milano) come nelle passeggiate del tempo libero (in visita alla basilica di Sant'Eustorgio nel capoluogo lombardo). L'intesa è perfetta.

foto Olycom

Si tengono per mano, si scambiano tenerezze, si baciano con passione. Sembrano davvero fatti l'uno per l'altra il giovane rampollo di casa Agnelli e l'affascinante manager kazaka, che ha alle spalle un matrimonio con un albergatore californiano, ha due figli dal genero del presidente del Kazakistan ed è presidente della maison Vionnet.



Gente li ha seguiti per la città meneghina dal pranzo al ristorante alle preghiere in chiesa. Vicini, abbracciati, intimi. Vederli così davanti all'altare fa pensare che nei loro progetti insieme ci sia anche il matrimonio.