William: "Le nausee di Kate? Giorno e notte"

Queste le prime parole in pubblico del principe dall'annuncio della gravidanza

9/12/2012

"Non dovrebbero chiamarle nausee mattutine, perché vanno avanti tutto il giorno e tutta la notte". Sono le prime parole in pubblico del principe William dall'annuncio, lunedì, della gravidanza della moglie Kate. William ha scambiato qualche battuta con gli ospiti dell'evento di beneficenza cui ha preso parte alla Royal Albert Hall a Londra. Senza la moglie Kate, per la quale sono stati cancellati tutti gli impegni pubblici.

foto Ap/Lapresse



La duchessa di Cambridge deve infatti trascorrere un periodo di assoluto riposo, a Kensington Palace, dopo il ricovero al King Edward Hospital proprio in seguito ad una forma acuta di nausee dovuta alla gravidanza.