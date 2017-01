Melita Toniolo e il guru della bellezza

Insieme al ritrovo per coppie di fatto

7/12/2012

Chi è il misterioso accompagnatore di Melita Toniolo che si fa fotografare insieme a lei all'evento dedicato alle coppie di fatto? Si chiama Federico Montanari ed è uno degli imprenditori più affermati del settore della bellezza e del benessere: 34 anni, scapolo e aitante, l'a.d. del gruppo Dermal. Qualcuno ipotizza che si tratti di amore tra i due, ma la Diavolita a Tgcom24 dice: "Non so nemmeno il suo nome".

foto Ufficio stampa

Tutto è cominciato all'evento tenutosi qualche giorno fa al Teatro Litta di Milano, dove una decina di coppie di fatto, non ancora iscritte al Registro delle Unioni civili del Comune di Milano, sono state invitate a scambiarsi la propria promessa di matrimonio, alla presenza dell'assessore alle politiche sociali e alla cultura della salute Pierfrancesco Majorino, per dimostrare quanto l'unione con la persona amata sia importante per il benessere psicofisico degli italiani.



Alla celebrazione lo scapolo d'oro Montanari era presente in qualità di esperto di estetica e di benessere della coppia, mentre la bella Melita, irresistibile nel suo abitino bianco ricamato, vestiva i panni di madrina dell'iniziativa.