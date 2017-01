Forme esplosive per la Galanti

Vacanze a Miami per Claudia e il figlio Liam

7/12/2012

La Galanti, sudamericana dal sangue caliente, ha deciso di svernare a Miami lasciando per un po' di tempo la fredda Europa. Volata in Florida con il figlio Liam si fa baciare dal sole con un bikini striminzito color turchese. Mentre il seno esplosivo quasi fatica a restare nelle coppe del costume, lo slip si perde nelle natiche lasciando scoperto un lato B perfetto, che aspetta solo di essere ammirato.

foto Olycom



Sdraiata sul lettino si gode la sua vacanza in totale relax con il figlio più grande avuto dal facoltoso imprenditore francese Arnaud Mimran. Né lui né la piccola Tal, nata a giugno di quest'anno, sono in spiaggia con loro.



Claudia, con un fisico al top, si divide tra i suoi interessi: gioca un po' con il bambino, sfoglia qualche rivista e sorseggia una bevanda. Poi, quando si rende conto che gli obiettivi dei paparazzi sono puntati sulle sue grazie, ammicca maliziosamente mettendo ancora più in evidenza le parti più sexy del suo fisico al top.