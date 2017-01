Balo, papà a distanza per Pia

Impegnato fino a domenica per il derby

7/12/2012

Mamma e bimba stanno bene, ma chissà come starà vivendo questa paternità SuperMario Balotelli. Domenica pomeriggio sarà impegnato nel derby a Manchester. Difficilmente il calciatore riuscirà a volare a Napoli per vedere Pia, la bambina che Raffaella Fico ha partorito mercoledì sera in un ospedale della città. Intanto però si è fatta sentire la mamma di Balo: “Sono contenta di essere diventata nonna” ha detto.

foto Twitter

Pia è nata in anticipo rispetto al previsto, ma sta bene e pesa 3,8 Kg. Anche per la mamma dev'essere stata una bella sorpresa visto che fino a qualche ora prima cinguettava serena parlando di meteo e cibo. Secondo i giornali inglesi le foto della bambina sono già state vendute in esclusiva e presto le vedremo in edicola. Ancora non si sa nulla, invece, di come sta vivendo questo momento il calciatore. Impegnato con la sua squadra non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e pure sui profili social di compagni e amici tutto tace. Non resta che aspettare la partita e sperare che Mario voli presto in Italia.