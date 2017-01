La Canalis acchiappa il toyboy

Seduce un giovanissimo modello

7/12/2012

Ciuffo scompigliato, abbigliamento da teenager, aria sbarazzina e fascino da vendere. Ecco l'uomo che ha fatto cadere ai suoi piedi Elisabetta Canalis e col quale ha ritrovato il sorriso e l'entusiasmo. Beccati a Los Angeles da Novella 2000 i due si scambiano atteggiamenti intimi e confidenziali: lei con un look giovanile e spassoso, lui affascinante e seducente anche in tuta. Si chiama Greg Horner, con Eli si è già fatto vedere su Twitter.

foto Twitter

Sarà la volta buona per Eli dopo la storia d'amore con George Clooney e quella con Steve-O?Il settimanale mostra le foto della Canalis in jeans attillati, tacchi altissimi e canotta mentre cerca di sedurre il giovane modello. Lui indossa la tuta col cappuccio calato in testa, un pantalone sportivo nero largo e un paio di improbabili sneaker mentre sorseggia una bibita ancheggiando. Poi lei estrae un pettinino verde dalla borsa e gli sistema il ciuffo, lui acconsente. Il siparietto si conclude con una visita in una bottega di gioiellini sudamericani...