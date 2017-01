Adrianne, Guerre Stellari hot

La Curry spoglia la principessa Leila

7/12/2012

La lunga treccia che le copre un capezzolo e... la principessa Leila è nuda. Ad accendere luci rosse sulla saga di Lucas Guerre Stellari è Adrianne Curry, modella americana dalle curve conturbanti, amante delle trasgresisoni su Twitter e fan dei travestimenti.

foto Twitter

I suoi nudi "condivisi" non sono nuovi a chi segue questa procace e conturbante ex stellina da reality su Twitter. La brunetta vincitrice ella prima edizione di ‘America’s Next Top Model’non ha fatto una brillante carriera nello showbiz, ma online è una vera e propria regina. Anzi una proncipessa.



Eccola nell'ultima sequenza di scatti piccanti, (s)vestita d principessa Leila, senza nulla addosso con vista sul lato b mentre è intenta a farsi un autoscatto e con vista sul décolleté, capezzoli coperti da una mano e da una treccia, e poi nella versione schiava. Pochi pezzi di stoffa addosso, ad Adrianne gli abiti stanno sempre troppo stretti.