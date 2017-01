Demi, il mini abito tradisce "cedimenti"

Cinquant'anni e non sentirli... o quasi

7/12/2012

Un mini abitino grigio, semplice e molto sexy e Demi Moore si dimentica di avere 50 anni. Scatenatissima nel privé dell’esclusivissimo party Chanel organizzato a Miami beach, l'attrice balla e si diverte, flirtando tutta la notte con Lenny Kravitz. L'età però non si può nascondere, e sebbene Demi sia ancora in splendida forma, le gambe, completamente scoperte rivelano cedimenti inequivocabili...

foto Olycom

Cinquant'anni portati benissimo, non c'è nulla da obiettare, Demi è molto dimagrita, ma sfoggia ancora una forma perfetta. Seduta accanto al famoso cantante, sembra piuttosto euforica, chiacchiera e ride in intimità con Kravitz e non si cura dell'abito, che scopre le gambe, sulle quali purtroppo i segni del tempo sono più che evidenti.



L'attrice non se ne cura, anzi. Archiviata, pare finalmente, la sua love story con Ashton Kutcher, sembra tornata a splendere ed è pronta per nuove entusiasmanti esperienze. Con toy boy annesso. Del suo presunto flirt con Vito Schnabel, 25 anni, si mormora da un po'. Ma niente impegni per ora, Demi vuole soprattutto divertirsi e dimenticare. E a quanto pare ci riesce benissimo.