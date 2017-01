La Tommasi esce a fare due passi

Sara assapora il clima natalizio nel centro storico di Roma

7/12/2012

Passeggia nel centro di Roma scortata da madre e amiche. Sara Tommasi, che di recente ha dichiarato che ha paura di camminare per strada dopo aver girato il film hard, è riuscita a trovare la forza per affrontare la sua prima uscita pubblica. Lo sguardo, a tratti basso, è serio. Non ha voglia di scherzare anche se i fotografi riescono a strapparle un sorriso. In jeans e piumino è un'altra persona rispetto a qualche tempo fa quando usciva seminuda.

foto Olycom



Ha approfittato del clima natalizio per fare due passi in compagnia. Perché Sara ha bisogno di tornare a vivere cercando di lasciarsi alle spalle un passato tanto doloroso quanto inquietante fatto di sesso, droghe e alcol. Nessuna mise eccentrica: sono finiti i tempi delle provocazioni per l'ex Schedina della tv.



Un capello corto e liscio, il trucco appena accennato e un abbigliamento comodo fanno di lei una ragazza semplicissima. Ora per la Tommasi è tempo di guardare al futuro. E tutto ciò che desidera è un lavoro e mettere su famiglia con un uomo che la ami. Intanto si lascia coccolare dagli affetti più cari, la madre e poche amiche.