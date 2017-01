E' nata Pia, la figlia di SuperMario e Raffaella

La Fico ha partorito a Napoli: sia lei che la bimba stanno bene

6/12/2012

E' nata Pia, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico. La soubrette ha partorito a Napoli e tanto la mamma che la bimba stanno bene. Lontano invece il centravanti della Nazionale azzurra. In questo momento il giocatore si trova in Inghilterra anche se potrebbe volare a Napoli nelle prossime ore per vedere la bimba. La notizia è arrivata attraverso il twitter del La Gazzetta dello Sport.

foto Splash News

Nei giorni scorsi la Fico, ormai prossima al parto, aveva lanciato un appello a Balotelli affinché fosse più presente e, possibilmente, vicino a lei in occasione della nascita della loro prima figlia. E Raffaella si era persino spinta a chiedere un matrimonio per il futuro, per il bene della bambina, chiamata Pia per la devozione a Padre Pio di Raffaella e della sua famiglia.



Il rapporto della coppia, tra colpi di fulmine, addii, ritorni di fiamma, e litigate furiose, è sempre andato avanti con alti e bassi (più i secondi dei primi). Resta da vedere cosa accadrà adesso che, con la nascita della bimba, le cose tra i due cambieranno per forza di cose.